Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

DİSK’ten ‘kıdem’ eylemi: Tazminat değil taşeron kaldırılsın


 

DİSK, kıdem tazminatının fona devrine karşı İstanbul’da eylem yaptı.

Fotoğraf: DHA

Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen grup ‘Kıdem tazminatımıza sahip çıkıyoruz’ yazılı pankart açarak, ‘Emekçiye bütçe, savaşa değil’ ve ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganlarını attı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, OHAL’in kaldırılmasını, ülkenin KHK’larla yönetilmemesini istedi.

Çiftçi taleplerini şöyle sıraladı: “Evrensel sendikal haklara saygı gösterilmesini, grev erteleme uygulamasına son verilmesini, kıdem tazminatı fonu kurma girişiminden vazgeçilmesini ve tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması için süre koşulunun kaldırılmasını ve tazminata devlet güvencesi sağlanmasını istiyoruz. Taşeron şirket işçilerine, güvenceli devlet işçiliği kadrosunun verilmesini istiyoruz. Hükümeti, tazminatı değil taşeronluğu kaldırmaya davet ediyoruz. Devletin fermanlarıyla değil, eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir anayasanın güvencesi altında yaşamak ve çalışmak istiyoruz.”

Ülkenin gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu ifade eden Çiftçi, ‘demokrasi ve adaletin olmadığı yerde emeğin haklarının olmayacağını’ söyledi.

Çiftçi, “15-16 Haziran’ın 47 yıl öncesinden yaydığı ışıkla Türkiye işçi sınıfını birlik ve dayanışma içinde mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

CHP’nin hesabına göre son 15 yılda taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı.

Bakanın şartı: Tüm kesimler isterse kıdem tazminatının fona devri rafa kalkabilir

HDP’den kıdem tazminatı için mücadele çağrısı

DİSK, kıdem tazminatının fona devrine karşı 7 Haziran’da yurt çapında eylemde 

Türk-İş ‘tek madde’ istedi: Kıdem tazminatı fonuna işverenler de karşı

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Haziran 2017

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Ankara Güvenpark’dan Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...