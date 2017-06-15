DİSK’ten ‘kıdem’ eylemi: Tazminat değil taşeron kaldırılsın

DİSK, kıdem tazminatının fona devrine karşı İstanbul’da eylem yaptı.

Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen grup ‘Kıdem tazminatımıza sahip çıkıyoruz’ yazılı pankart açarak, ‘Emekçiye bütçe, savaşa değil’ ve ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganlarını attı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, OHAL’in kaldırılmasını, ülkenin KHK’larla yönetilmemesini istedi.

Çiftçi taleplerini şöyle sıraladı: “Evrensel sendikal haklara saygı gösterilmesini, grev erteleme uygulamasına son verilmesini, kıdem tazminatı fonu kurma girişiminden vazgeçilmesini ve tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması için süre koşulunun kaldırılmasını ve tazminata devlet güvencesi sağlanmasını istiyoruz. Taşeron şirket işçilerine, güvenceli devlet işçiliği kadrosunun verilmesini istiyoruz. Hükümeti, tazminatı değil taşeronluğu kaldırmaya davet ediyoruz. Devletin fermanlarıyla değil, eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir anayasanın güvencesi altında yaşamak ve çalışmak istiyoruz.”

Ülkenin gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu ifade eden Çiftçi, ‘demokrasi ve adaletin olmadığı yerde emeğin haklarının olmayacağını’ söyledi.

Çiftçi, “15-16 Haziran’ın 47 yıl öncesinden yaydığı ışıkla Türkiye işçi sınıfını birlik ve dayanışma içinde mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

CHP’nin hesabına göre son 15 yılda taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı.