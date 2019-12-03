DİSK’in talebi: Asgari ücret net 3 bin 200 lira olsun

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2020 yılı için asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Twitter/@diskinsesi

Milyonların beklediği asgari ücret görüşmesi dün başladı. Toplamda dört görüşme sonucunda belirlenecek asgari ücret için Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı masada.

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DİSK, bugün basın toplantısı düzenleyerek asgari ücrete dair taleplerini dile getirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın en düşük asgari ücretli ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

DİSK başkanı, bu bakımdan Türkiye’nin dördüncü sırada yer aldığını belirterek “2009’da Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücretli 13 ülke varken, 2019’da sadece üç ülke vardır” dedi.

Dolar bazında azaldı

Çerkezoğlu, Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003’te asgari ücretin yıllık tutarıyla 25 altın alınabiliyorken, 2019’da itibariyle yıllık net asgari ücretle 14 Cumhuriyet altını alınabildiğini ifade etti.

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DİSK başkanı, asgari ücretin 2008’de 371 dolarken, 2009’da 339, 2016’da 430, 2019’da da 357 dolar olduğunu dile getirdi.

Pazarlık masasındaki Türk-İş, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini bildirmişti. CHP de yeniden değerleme oranının esas alınarak yüzde 22.58’lik bir zam yapılmasını istemişti. Mevcut asgari ücret 2020 lira.