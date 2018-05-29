DİSK’in ilk kadın başkanı: Arzu Çerkezoğlu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko’nun istifa ederek CHP İzmir milletvekili adayı olmasıyla yeni genel başkanlığa Arzu Çerkezoğlu getirildi.
Beko, CHP İzmir 1’inci bölge dördüncü sıradan milletvekili adayı.
DİSK Yönetim Kurulu’nda yapılan oylamada Arzu Çerkezoğlu DİSK ‘in yeni genel başkanı olarak seçildi. Cafer Konca da Arzu Çerkezoğlu’dan boşalan genel sekreterlik görevine getirildi.
2013 yılında DİSK Yönetim Kurulu’na seçilen ilk kadın olan Çerkezoğlu, 1967 kuruluşlu DİSK’in ilk kadın genel başkanı oldu.