DİSK’in ilk kadın başkanı: Arzu Çerkezoğlu

1- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin ‘Gülen ziyareti’ iddiasına 100 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2001 yılında AKP’yi kurarken biriyle birlikte ‘icazet almak’ için Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu ve 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.