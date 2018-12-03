DİSK’in asgari ücret talebi: 2 bin 800 lira

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin 2 bin 800 liraye yükseltilmesini talep etti.

Hükümet ile sendikalar asgari ücret zammı için masaya oturacak. CHP’nin teklifi 2 bin 200 lira. Hükümet ise henüz rakam telaffuz etmiş değil.

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Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışının dikkate alınmasını isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır” dedi.

Net 2 bin 800 lira istediklerini belirten Çerkezoğlu, bunun gerekçesi olarak işçilerin ekonomik sıkıntılara ve enflasyona karşı korunmasını gösterdi.

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Mevcut asgari ücret net 1603 lira 12 kuruş.