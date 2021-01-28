DİSK’in asgari ücret önerisi: Meclis düzenlemesiyle 750 lira artabilir

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret üzerindeki yasal düzenlemeyle, ücretin 750 lira artabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl için belirlenen 2 bin 825 liralık asgari ücret, DİSK’in önerdiği 3 bin 800 liranın oldukça altında kaldı. Konfederasyon, asgari ücretin artırılması için siyasi partilere destek ziyaretlerine başladı.

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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla görüştü.

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Çerkezoğlu, asgari ücretin yılın ilk günlerindeki zamlarla ciddi biçimde gerilediğini, işçinin ailesiyle yaşamasına yetmeyecek ücretin değiştirilebileceğini kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen ücretin Meclis’te düzenlemelerle artırılabileceğini belirten DİSK başkanı şöyle devam etti: “DİSK olarak ilk günden itibaren asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini ve asgari ücret üzerindeki kesinti yükünün devlet tarafından, Hazine’den karşılanması gerektiğini ifade etmiştik. Bugün asgari ücretin bir miktarda olsa yükseltilebilmesi için asgari ücreti tümüyle vergi dışı bırakmak ve SGK kesinti yükünün devlet tarafından karşılanması konusunda yasal düzenlemeler yapmak için TBMM’yi göreve çağırıyoruz. Asgari ücret bütünüyle vergi dışı bırakılmalıdır, SGK kesintileri pandemi süresince Hazine tarafından karşılanmalıdır. 12 yıldır işverene verilen 5 puanlık SGK prim desteği, pandemi süresince işçilere de verilmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılarak, SGK prim desteğiyle de yaklaşık 750 lira kadar artırılması mümkündür.”

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Çerkezoğlu, CHP liderinin bu konuda kendilerine desteğe hazır olduğunu, Meclis’te gerekli çalışmanın yapılacağının söylediğini ifade etti.