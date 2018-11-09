DİSK’i üç maymunu oynamakla suçlayan Nakliyat-İş: Uyum/Makro işçilerinin tazminatı ödendi

Kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Uyum/Makro Market çalışanlarının tazminatı sekiz aylık mücadelenin sonunda bugün ödendi. Nakliyat-İş Sendikası, bağlı bulunduğu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yönetimini ve diğer konfederasyonları duyarsız kalmakla suçladı.

Kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Uyum/Makro Market çalışanlarının tazminatı sekiz aylık mücadelenin sonunda bugün ödendi. Nakliyat-İş Sendikası, bağlı bulunduğu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yönetimini ve diğer konfederasyonları duyarsız kalmakla suçladı.

Reklam

Uyum Marketleri’nin İstanbul ve Tekirdağ’daki tüm mağazaları ve Antalya’da bulunan Makro Market olmak üzere toplam 73 mağaza Migros tarafından satın alınmıştı. Ancak devir sonrası işten çıkarılan 1500 işçinin kıdem tazminatının nasıl ve ne zaman ödeneceği konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Bunun üzerine Makro/Uyum Market işçileri, kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldıkları için Nakliyat-İş Sendikası’nın da desteğiyle sekiz ay önce eylem başlatmıştı.

Reklam

Nakliyat-İş: Direniş destanımızı izole etmeye çalışanlar unutulmayacak

Nakliyat-İş Sendikası, temmuzda yaptığı açıklamayla, Migros işçilerinin tazminatının eylül başında ödeneceğini duyurmuş, ancak tazminatın ödenmemesi üzerine eylem sürdürülmüştü.

Sendika bugün yaptığı açıklamada tazminatın işçilere ödendiğini duyurdu.

Açıklamada, bağlı bulunulan DİSK’in sarı sendikalarla işbirliğiyle hareket etmek adına söz konusu hak mücadelesine duyarsız kaldığı da savunuldu: “Direniş destanı zaferle sonuçlandı. Sendikamız öncülüğündeki bu direniş Türkiye İşçi Sınıfı tarihinde pek örneği olmayan bir süreçle zaferle sonuç alındı. İşçiler tazminatlarını aldılar… Her türlü baskı, gözaltılar ve açılan davalara karşın kararlılıkla direnen ve direnişlerini zaferle taçlandıran Uyum/Makro işçileri karşısında üç maymunu oynayanlar, sarı sendikacılarla işbirliği adına direnişler karşısında duyarsız kalanları, başta DİSK yönetimini, diğer konfederasyonlar direniş destanımızı izole etmeye çalışanları işçi sınıfımız, direnişçiler unutmayacaktır.”