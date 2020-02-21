DİSK yöneticisinin iddiası: KHK’lılar için ‘iade borsası’ oluştu

DİSK yöneticisi Remzi Çalışkan, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edilen bazı kişilerin belli bir ödeme karşılığı işe iade işlemlerinin yapıldığını iddia etti.

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Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre aynı zamanda Genel-İş Sendikası genel başkanı olan Çakır, ‘iade borsası’nın oluştuğunu söyledi.

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Çakır şöyle konuştu: “İhraç edilenlerin yeniden işe dönüşlerinde ‘iade borsası’ oluşmuş durumda. Maddi ödeme karşılığı iade işlemlerinin yapıldığı duyumlarımız var. Bu yönde bilgiler geliyor.”

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan çok sayıda KHK ile yaklaşık yaklaşık 126 bini kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 132 bin tedbir işlemi uygulanmıştı.

KHK’lara itirazda bulunmak isteyenlere OHAL Komisyonu adres gösterilmişti. Komisyon 23 Ocak 2017’de kurulmuş, yıl sonuna doğru çalışmaya başlamıştı.

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Komisyonun iki yılda 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağladı, başvurulardan sadece 9 bin 600’ünde kabul kararı verildiği, bunun da ancak yarısının (yaklaşık 4 bin 800 kişi) mesleğe iade kararı olduğu, diğer yarısının dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkin olduğu belirtilmişti.