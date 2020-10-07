DİSK: Sekiz yılda sanayide verimlilik yüzde 51.1, ücret yüzde 14.8 arttı

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), son sekiz yılda sanayide verimliliğin arttığı kadar işçi ücretlerinin artmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) sanayideki verimlilik verilerinden yararlanarak rapor hazırlayan DİSK, 2012’nin birinci çeyreğiyle bu yılın ikinci çeyreği arasındaki zaman diliminde ücret ve iş verimliliği rakamlarını karşılaştırdı.

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DİSK’e göre anılan tarihlerde sanayideki işgücü verimi yüzde 51.1 oranında arttı. Buna karşılık reel ücretteki artış yüzde 14.8 olarak kayda geçti.

Raporda şöyle dendi: “Toplam sanayide birim ücret endeksi, verimlilik artışının işçilerin ücretlerine yansıtılmadığını gösteriyor. 2012 yılından bu yana verimlilik ve ücretler arasındaki açılma eğiliminde olan makas, 2020 2’nci çeyreğinde de açılmaya devam etti. (…) Özetle, reel ücretlerdeki artışlar verimlilik artışının gerisinde kaldı. İşçiler daha çok çalıştı, daha çok üretti ancak bu artıştan pay alamadı. Böylece sanayide sömürü yoğunlaştı. İşçiler 2012’ye göre yüzde 51 daha fazla üretirken, bu üretim artışı ücretlere yansımadı.”