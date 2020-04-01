DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ‘corona’ya karşı yedi acil önlem istedi

Emek ve meslek örgütleri yeni tip corona virüsü salgınıyla etkin mücadelede ‘halkın sağlığını, işini ve aşını korumak’ için yedi acil önlem alınmasını istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından başlatılan imza kampanyasının metninde şöyle dendi: “Biz aşağıda imzası bulunan konfederasyonlar, birlikler, sendikalar, odalar, barolar, dernekler, demokratik kitle örgütleri ve inisiyatifleri, siyasi partiler ve kişiler olarak Covid-19 salgını ile etkin mücadelede, halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için aşağıdaki 7 önlemin aciliyetini bir kez daha hatırlatıyor iş işten geçmeden gereğinin yapılması konusunda Hükümet’i uyarmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

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➡️ #7AcilÖnlem metni imzaya açıldı!#COVID19 ile etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için 7 önlem açıklandı.

🔗 Kişi ve kurumların imzasına açılan metni okumak ve imzalamak için: https://t.co/qodi2wTGE7

⬇️Tüm maddeleri görmek için zinciri takip edin! pic.twitter.com/eUikXsBRZZ — DİSK (@diskinsesi) April 1, 2020

Talepler şu şekilde:

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalı. Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmeli. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmeli. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalı. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalı. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmeli. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli.

İmza metnine buradan ulaşabilirsiniz.