DİSK: İşten çıkarılması yasaklanıp çalıştırılmayan tüm işçilere en az asgari ücret verilmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), AKP grubunun Meclis’e sunduğu ‘ekonomik önlem paketi’ne ilişkin yasa taslağına karşı İŞKUR binası önünde basın açıklaması yaptı.

Arzu Çerkezoğlu

İşten çıkarmanın yasaklandığı belirtilen taslakta, işverenin çalışanları ücretsiz izne çıkarması kolaylaşıyor.

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İŞKUR önündeki açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün bu basın toplantısını yaparken iş yerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde, inşaatlarda, madenlerde binlerce, yüz binlerce işçi arkadaşımız hiçbir önlem alınmadan, evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda bırakılıyor” dedi.

‘Virüs sadece hafta sonları mı bulaşıyor?’

“Ülkeyi yönetenler maalesef sürecin ciddiyetiyle bağdaşmayan, sadece sermayeyi korumaya yönelik politikalarına devam etmektedir” diyen Çerkezoğlu, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uyguladıktan sonra, hafta içi işe gitme zorunluluğunu dayatmanın akla ve vicdana sığmadığını söyledi.

257 DİSK üyesi işçide Covid-19 saptandığını ve 407 işçinin de karantinada olduğunu söyleyen Çerkezoğlu: “Türkiye, sadece hafta sonlar bulaşan bir virüs tehlikesiyle mi karşı karşıyadır? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir, bu nasıl bir akılsızlıktır! Bu nasıl bir sınıf ayrımcılığıdır!”

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Açıklamada ayrıca, “Çalışma zorlaması devam ederse işçi arkadaşlarımızın vaka sayısı daha fazla artacaktır. Daha çok yurttaşımızı ve üyemizi, işçi arkadaşımızı kaybetmekten dolayı kaygımız büyüktür” denildi.

📢CANLI YAYIN: YAŞAMAK İSTİYORUZÜcretsiz izin dayatması ve sefalet ödeneği yasa taslağına karşı İŞKUR önünde basın açıklamasındayız. https://t.co/QTd17EBuI2 — DİSK (@diskinsesi) April 14, 2020

‘Çarklar dönecek’ inadı kaç işçinin hayatını alacak?‘

‘Çalışmaktan kaçınma hakkını’ kullanacaklarını söyleyen Çerkezoğlu şu soruları yöneltti:

Bu salgın günlerinde akıl ve bilime meydan okuyan ‘çarklar dönecek’ inadı ile daha kaç işçi hayatını kaybedecek? Dönen çarklar, ölen insanlarımızı geri getirecek mi?

Cuma günü akla ziyan bir sokağa çıkma yasağı ilan edip yüz binlerce insanı sokaklara döküp o insanları pazartesi işe gitmeye zorlamak nasıl bir sorumsuzluktur?

‘Ücretsiz izin dayatmalarını hemen yasaklayın’

Geniş tanımlı işsiz sayısının, pandemi öncesinde dahi 8 milyona ulaştığını, krizin ortaya çıktığı Ağustos 2018’den bugüne kadar istihdamdaki kaybın 2 milyonu aştığını belirten Çerkezoğlu, “Bu ürkütücü tablonun çok daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemenin yolu işten çıkarmalara, ücretsiz izin gibi dayatmalara gitmeden bunları hemen yasaklamaktır” dedi.

Çerkezoğlu, alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

İşten çıkarmalar derhal yasaklanmalıdır. Ücretsiz izin dayatması, yasa tasarısından çıkarılmalıdır.

15 Mart 2020’den geçerli olmak üzere işini kaybeden, ücretsiz izne çıkarılan ve bu yasa ile işten çıkarılması yasaklanıp çalıştırılmayan tüm işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak (2 bin 325 lira) üzere, mevcut ücretleri de dikkate alınarak kısa çalışma ödeneğinde öngörülen düzeye kadar (4 bin 381 liraya kadar) ödeme yapılmalıdır.

Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalı ve işleri durdurulan işçilere de aynı ödeme yapılmalıdır.