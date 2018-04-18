DİSK işsizlik raporunu açıkladı: İstihdam seferberliği bile geçen yılın gerisinde

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, İşsizlik ve İstihdam Raporu’nu açıkladı. Rapora göre hükümetin istihdam seferberliği başlattığı 2017 yılı, 2016’nın bile gerisinde kaldı.

Türkiye’deki işsizliğe ve işsizlerin yaşamsal sorunlarına dikkat çekmek için DİSK-AR tarafından her ay hazırlanan İşsizlik ve İstihdam Raporu’nu açıklayan Beko, “Hükümet tarafından istihdam seferberliği yılı olarak ilan edilen 2017’de, İŞKUR başta olmak üzere kamu kaynaklarından işverenlere büyük teşvikler sağlandı. İşsizlik sorununun ve işsizlerin sorunlarının teşviklerle çözülemeyeceğini söyledik. Ancak ülkeyi yönetenler sorunları çözmeyi değil, ertelemeyi ve halının altına süpürmeyi tercih etti” dedi.

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Türkiye’de işsizliğin düşmediğini, aksine gittikçe arttığını belirten Beko, şu verileri paylaştı: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dar tanımlı işsizlik oranı 2016 yılında olduğu gibi 2017’de de yıllık bazda yüzde 10,9 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı işsizlik ise, 2016 yılında olduğu gibi yüzde 13 olarak açıklanmıştır. Genç işsizliği yaklaşık yüzde 21’dir. Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 120 bin artış göstererek 3,5 milyona ulaşmıştır. Özetle işsizlik 2011 yılından bu yana yıllık bazda yükseliş eğilimindedir. Kentsel işsizlik ise, 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır. Özet olarak işverenlere kaynak aktarmaya dayalı ‘seferberlik’ başarısız olmuştur.”

‘Türkiye iş cinayetlerinde ilk sırada’

Beko, TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranlarının da işsizliğin gerçek boyutlarını ortaya koymadığını söyledi. Beko şöyle devam etti: “DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesaplamalarına göre, işsizlik oranı yüzde 18,3’tür. 2017 yılında toplam işsiz sayısı altı milyon 203 bin’dir. 2014 yılında beş milyon 900 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 271 bin artarak 2017 yılında altı milyon 200 bini bulmuştur.”

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İşsizliğe, eğitim ve cinsiyet açısında bakıldığında oldukça çarpıcı sonuçların çıktığına dikkat çeken Beko, “2014 yılında yüzde 16,6 olan eğitimli genç erkek işsizliği yüzde 17,8’e ulaşmıştır. Eğitimli genç kadınlarda ise işsizlik daha büyük bir tehdittir. 2014 yılında yüzde 20,4 olan yüksek öğrenimli genç kadın işsizliği 2017 yılında yüzde 26,1’e yükselmiştir” diye konuştu.

“Geçinemiyoruz” diyerek kendini yakan, işsiz kaldığı için intihar eden yurttaşların sayısının gün geçtikçe arttığına da işaret eden Beko, iş cinayetlerinde ilk sırada olan Türkiye’de, işsizlik nedeniyle intihar eden işçi sayısının arttığını vurgulayıp, hayatına son veren atanamayan öğretmen Merve Çavdar’ı da andı.