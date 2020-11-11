DİSK: İşsiz sayısı 9.6 milyon

DİSK Araştırma Merkezi, geniş tanımlı işsiz sayısının 9.6 milyona yaklaştığını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

DİSK, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yöntemini alarak hazırladığı işsiz sayısına ilişkin araştırmasını yayınladı.

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DİSK’in açıklamasında, TÜİK’in işsizliği yüzde 13.2 olarak açıkladığını, işsiz sayısının bir yılda 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bine düştüğünü açıkladığı anımsatıldı.

Açıklamada, TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmayarak sakladığı belirtilerek “Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor” dendi.

DİSK’in araştırmasından öne çıkan bulgular şöyle:

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* Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ağustos 2020’de 10.5 milyon olarak gerçekleşti. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29.3 olarak hesaplandı.

* Covid-19 Ağustos 2020’de en az 2 milyon 159 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 9.6 milyona yükseldi.

* Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26.7 olarak gerçekleşti. İstihdam bir yılda 975 bin kişi azaldı. İstihdam oranı yüzde 43.9’a geriledi.

* İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 471 bin kişi azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.

* Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor. Kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamı yüzde 5.1 azaldı.