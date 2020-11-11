DİSK: İşsiz sayısı 9.6 milyon

DİSK Araştırma Merkezi, geniş tanımlı işsiz sayısının 9.6 milyona yaklaştığını bildirdi.
DİSK, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yöntemini alarak hazırladığı işsiz sayısına ilişkin araştırmasını yayınladı.
DİSK’in açıklamasında, TÜİK’in işsizliği yüzde 13.2 olarak açıkladığını, işsiz sayısının bir yılda 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bine düştüğünü açıkladığı anımsatıldı.
Açıklamada, TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmayarak sakladığı belirtilerek “Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor” dendi.
DİSK’in araştırmasından öne çıkan bulgular şöyle:
* Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ağustos 2020’de 10.5 milyon olarak gerçekleşti. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29.3 olarak hesaplandı.
* Covid-19 Ağustos 2020’de en az 2 milyon 159 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 9.6 milyona yükseldi.
* Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26.7 olarak gerçekleşti. İstihdam bir yılda 975 bin kişi azaldı. İstihdam oranı yüzde 43.9’a geriledi.
* İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 471 bin kişi azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.
* Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor. Kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamı yüzde 5.1 azaldı.