DİSK Genel Başkanı Beko: Yürüyüş Maltepe Cezaevi’yle sınırlı kalmamalı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, ‘Adalet Yürüyüşü’nün Maltepe Cezaevi’yle sınırlı kalmamasını, Türkiye’nin her yerine yayılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’ne 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Altıncı gününe giren yürüyüşe, DİSK ve bağlı sendikalar da katıldı.

‘Herkes harekete geçmeli’

Dihaber’e konuşan DİSK Genel Başkanı Beko, “Türkiye’deki adalet sorunu genel bir sorun. Herkes bu çerçevede harekete geçmeli” dedi.

Yürüyüşü İstanbul’da milyonlarca kişinin karşılaması çağrısı yapan Beko, “Cezaevinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere 12 milletvekili bulunuyor. Binlerce kamu emekçisi işten atıldı. Taşeronlar adalet talep ediyor. Kadınların, gençlerin adalete ihtiyacı var. Bütün bunar için yürümek lazım” diye konuştu.

DİSK genel başkanı, yürüyüşün Maltepe Cezaevi’yle sınırlı kalmamasını, Türkiye’nin her yerine yayılması gerektiğini söyledi.