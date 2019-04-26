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Yaramazlara biraz batar!

DİSK duyurdu: 1 Mayıs Bakırköy’de kutlanacak

DİSK, Taksim Meydanı’nın yasaklanmasının ardından, 1 Mayıs’ın Bakırköy’deki pazar alanında kutlanacağını açıkladı.

DİSK ve KESK’in de içinde bulunduğu İstanbul 1 Mayıs Koordinasyonu üyeleri, bugün Kadıköy ilçesindeki Süreyya Operası önünde bir araya gelerek ‘Yaşasın 1 Mayıs’ yazılı pankart açtı.

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DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, 1 Mayıs’ta saat 12.00’de Bakırköy’de miting düzenleneceğini duyurdu. Saygılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), mitinge gidecekleri otobüslerle ücretsiz taşımasını da istedi.

Geçen yıl 1 Mayıs Maltepe’deki miting alanında kutlanmıştı.

Taksim’de 1 Mayıs’a yine izin yok

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