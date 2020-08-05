DİSK ‘Dava açarız’ dedi, Dardanel topu ‘resmi makamlara’ attı

DİSK, Çanakkale’deki fabrikasında mesai saatleri dışında çalışanlarını gözetimde tutan Dardanel şirketini protesto etti. Şirket ise bu modelin resmi makamlar tarafından önerildiğini belirterek kendisini savundu.

Fotoğraf: AA

Dardanel, Covid-19 önlemleri kapsamında mesai saatleri dışında çalışanları 14 gün süreyle gözetim altında tutmaya başlamıştı. ‘Kapalı devre çalışma sistemi’ adı verilen uygulamayla ‘üretimin aksamaması’ amaçlanmıştı. Çalışanlar, şirket tarafından ayarlanan odalarda tutulmuştu.

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Habertürk’e konuşan Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, 27 Temmuz uygulanmaya başlanan sistemin bu hafta sona ereceğini belirterek 4 Ağustos itibariyle tesiste Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

Önen, bu sistemi kendilerine resmi makamların önerdiğini ve tebliğ ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi: “Bu süreçte çalışanlarımız ve isteyenlerin aileleri, içinde özel banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik özel odalarda son derece konforlu bir şekilde misafir edilmiştir ve her türlü ek ihtiyaçlarına da destek sağlanmıştır. Ayrıca yine bu süreçte, değerli çalışma arkadaşlarımızın yıllık izinlerine de beş gün ekleme yapılmıştır.”

Sendikadan eylem

Öte yandan, Dardanel’e tepkiler de sürüyor.

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AA’nın aktardığına göre DİSK üyeleri, bugün İstanbul’da Trabya’da bulunan Dardanel Gıda Fabrikası’nın genel müdürlüğü önünde bir araya geldi.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-İş genel başkanı Seyit Aslan, üretimin bu şekilde devam etmesinin hukuk dışı olduğunu belirterek, uygulamadan vazgeçilmemesi halinde suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.