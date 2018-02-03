DİSK başkanı: Savaş koşullarında harcanan para emekçilerin cebinden çıkıyor

Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, savaş koşullarında harcanan paranın, emekçilerin cebinden çıktığını söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı’na mülakat veren Beko, Afrin harekatına karşı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticisi hekimlerin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

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TTB’nin yayınladığı metni kendisinin de okuduğunu söyleyen Beko, hekimlerin, istedikleri şeyin insanları yaşatmak olduğuna vurgu yaptı. Beko bu nedenle açıklamanın düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi ve gözaltına alınan tüm hekimlerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Beko, Afrin harekatına ilişkin şunları söyledi: “Ortadoğu’da ve bizim ülkemizde yeteri kadar kardeş kanı döküldü. Ben bu ülkede artık barış kardeşlik olsun diyorum. Ülkemizin her zaman kinden daha fazla barışa ve kardeşliğe ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. TBMM’de grubu bulunan dört partinin biraraya gelerek, görüşerek mutlaka ama mutlaka bu sorunu çözmesi gerekir. Bir de savaşın yansıması emekçilere oluyor. Savaş koşullarında harcanan paralar, emekçilerin cebinden çıkıyor. Yani aklın yolu birdir, biz birliğe daha fazla önem veriyoruz.”