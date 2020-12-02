DİSK: Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021’de uygulanacak asgari ücrete dair kendi tekliflerinin 3 bin 200 liradan fazla olacağının sinyalini verdi. DİSK başkanı, asgari ücretten vergi alınmamasını da istedi.

Fotoğraf: Reuters

ANKA’ya konuşan Çerkezoğlu, Covid-19 salgınının asgari ücreti daha kritik hale getirdiğini belirterek, insanların ciddi gelir kaybı yaşadığını, kısa çalışma ödeneğinin uygulandığını ifade etti.

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DİSK başkanı, “Asgari ücret her zamankinden daha farklı, corona virüsü pandemisinin yarattığı ekonomik tahribatı giderecek şekilde ele alınmalı” dedi.

‘Vergi dışı bırakılmalı’

Çerkezoğlu, 7 Aralık’ta duyuracakları asgari ücret teklifini sunarken, yoksulluk sınırını, milli geliri ve TÜİK’in sunduğu asgari ücret rakamının dikkate alındığını anımsatarak, “Bunları dikkate alan bir ücret dediğimizde herkesin kafasında bir rakam şekilleniyor” dedi.

DİSK başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekiyor. Asgari ücret, açlık sınırının altında seyrediyor. 2020 yılı asgari ücreti daha şubat ayında açlık sınırının altına düştü. Adaletli vergi sistemi olmadan, ücretlerde adalet sağlanamaz. Damga vergisi ve SGK kesintilerinin devlet tarafından karşılanması temel talebimiz. İşverenlere 2008 yılından bu yana tam 12 yıldır, 5 puanlık SGK desteği veriliyor. 2021 yılında da 24 milyar lira SGK payı desteği için kaynak ayrıldı. Bu işçi için neden yapılmasın? Şimdi yapılmayacaksa ne zaman yapılacak?”

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DİSK’in 2020’de uygulanmasını istediği asgari ücret miktarı 3 bin 200 liraydı.

Kim, ne kadar istiyor?

Bugüne dek farklı partiler, 2021’deki asgari ücret için tekliflerini açıkladı. İYİ Parti asgari ücretin net 3 bin, HDP 4 bin, CHP ise 3 bin 100 liraya yükseltilmesini istiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta yapacak ancak nihai rakam birkaç toplantı sonra belli olacak. Halihazırda asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş.