DİSK-AR: Sokağa çıkma yasağı, 2 milyon 235 bin çalışanı kapsıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), corona virüsü salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağının, 2 milyon 235 bin çalışanı kapsadığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hükümet, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta, 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı gençlerin de sokağa çıkmasını kısıtlamıştı.

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DİSK-AR’ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, 20 yaş altı 1 milyon 385 bin, 65 yaş üstü ise 850 bin kişi çalışan konumda. Ayrıca yasağın 1.6 milyon erkek ve 637 bin kadın çalışanı kapsadığı da açıklandı.

Yasak kapsamına giren 146 bin çocuk işçi bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) istihdam verilerinin 15 yaş ve üstünü kapsadığına dikkat çeken açıklamada, yasak kapsamında bulunan, 5-14 yaş arası 146 bin çocuk işçinin de bulunduğu belirtildi.

Grafik: DİSK-AR

Ayrıca açıklamada, kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olanların bu sayıya dahil edilmediği de belirtildi.

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‘Çalışanlara hükümetçe gelir desteği sağlanmalı’

Açıklamada, “Sokağa çıkması yasaklananların işinin ve gelirinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Bu işçilerin işten çıkarılmasının yasaklanması gerekiyor” ifadelerine de yer verildi.

Araştırmada sokağa çıkma yasağı kapsamındaki çalışanlara ‘İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği, diğer çalışanlara ise ‘Umumi Hıfzısıhha Kanunu’ kapsamında hükümetçe gelir desteği sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.