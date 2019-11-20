Dışişlerinin ‘propagandayla mücadele’ bütçesi yarı yarıya azaltıldı

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında Türkiye aleyhine yapılan çalışmalarla mücadele etmek için ayırdığı bütçesini 5.9 milyon lira olarak belirledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre bakanlığa bağlı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 ödeneği, önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Buna göre, 2019’da 11.2 milyon lira ödenek ayrılan müdürlüğün bütçesi 5.9 milyon lira olarak belirlendi.

Bakanlığın bütçe teklifinde yer alan hizmet gerekçesi ve hedeflerinde ‘Türkiye aleyhine sürdürülen propaganda ve eylemlerle; akademik, siyasi, diplomatik, kültürel ve hukuki alanlarda mücadele edilmesi için çalışmaların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesine çalışıldığı’ belirtildi.

Müdürlüğün, ‘FETÖ’ hakkında uluslararası toplumun bilgilendirilmesi için çalışma yürüttüğü de biliniyor.