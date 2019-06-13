Dışişleri’ne göre İdlib’de ateşkes sağlanmadı: Rusya’nın baskı kurması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus haber ajanslarında yer alan İdlib’de ateşkes sağlandığı açıklamasına rağmen ateşkesin sağlanamadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye ile Rusya geçen yıl Suriyeli muhaliflerin sıkıştığı İdlib’de çatışmasızlık bölgesi kurulması için anlaşmıştı. Ancak nisan sonundan bu yana İdlib vilayetinde Rusya’nın destek verdiği Suriye hükümet güçleri muhaliflere taarruz düzenliyor.

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Ayrıca İdlib’de Türkiye’ye ait gözlem noktasına Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Suriye hükümet güçlerince bir saldırı düzenlendi. Bugünkü saldırıda üç asker yaralandı.

Çavuşoğlu, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Jves Le Drian ile ortak basın toplantısında, “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah gözlem noktamıza saldırı oldu” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın garantör ülke sıfatıyla yer aldığı İdlib çatışmasızlık anlaşması kapsamında Rusya’dan talepte bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Rusya’nın garantör ülke olarak baskı kurması lazım ve bunu yapmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde bu çatışmalar felateke dönüşür, çok hızlıca.”