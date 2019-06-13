Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri’ne göre İdlib’de ateşkes sağlanmadı: Rusya’nın baskı kurması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus haber ajanslarında yer alan İdlib’de ateşkes sağlandığı açıklamasına rağmen ateşkesin sağlanamadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye ile Rusya geçen yıl Suriyeli muhaliflerin sıkıştığı İdlib’de çatışmasızlık bölgesi kurulması için anlaşmıştı. Ancak nisan sonundan bu yana İdlib vilayetinde Rusya’nın destek verdiği Suriye hükümet güçleri muhaliflere taarruz düzenliyor.

Reklam

Ayrıca İdlib’de Türkiye’ye ait gözlem noktasına Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Suriye hükümet güçlerince bir saldırı düzenlendi. Bugünkü saldırıda üç asker yaralandı.

Çavuşoğlu, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Jves Le Drian ile ortak basın toplantısında, “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah gözlem noktamıza saldırı oldu” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın garantör ülke sıfatıyla yer aldığı İdlib çatışmasızlık anlaşması kapsamında Rusya’dan talepte bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Rusya’nın garantör ülke olarak baskı kurması lazım ve bunu yapmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde bu çatışmalar felateke dönüşür, çok hızlıca.”

Reklam

İdlib’de TSK’ya 35 havan atışı: Üç asker hafif yaralandı

Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

SON HABERLER

Turgut Özal’dan Tayyip Erdoğan’a; Türk siyasetinde akılda kalan açık oturumlar

Pazar günü, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde TV’de buluşacağının açıklanması geçmişte, seçimlerden önce düzenlenen açık oturumları akla getirdi. Türk siyasetine damga vuran ve bir dönemin geleneği olan, 2002’den sonra ise ‘nostalji’ye dönüşen açık oturumları anımsatmak istedik:

Saadet adayı: İGDAŞ oğlumu işten çıkartmadı

Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, iki gün önce söylediği, ‘İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlunun kurumla yaptığı sözleşmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğine ilişkin’ açıklamasından geri adam atarak ‘Eşi ve oğlunun İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini’ söyledi.

Kart alışverişinde taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı alışverişinde taksit sınırlamasını esnetti. Taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...