Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘şımarık çocuk’ yanıtı: Bu unvan size ait

Dışişleri Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın “Türkiye Doğu Akdeniz’in şımarık çocuğu olmayı bırakmalı” sözlerine ilişkin, “Bu unvan Yunanistan’a aittir” yanıtı geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Halihazırda adanın batısında hidrokarbon bulmak için sondaj yapan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, adanın doğusunda hidrokarbon için sondaj yapacağı Magusa körfezi açıklarına varmıştı. AB’nin yanısıra ABD de 9 Temmuz tarihinde Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışmalarını durdurması için çağrıda bulundu.

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Doğu Akdeniz’i ‘Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin’ istikrarsızlığa sürüklediğini öne süren bakanlık, açıklamasında, “Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasp etme hakkını vermez” ifadelerini kullandı.

‘Çalışmalarımızın ‘yasadışı’ olarak nitelendirilmesini reddediyoruz’

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkililerinin, Türkiye’nin sondaj çalışmalarını ‘yasadışı‘ nitelemesinin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, “1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada’da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur” denildi.

‘AB arabulucu olamaz’

Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Rum-Yunan ikilisi’ lehine taraf olduğunu savunan bakanlık, bu nedenle AB’nin Kıbrıs meselesinde arabulucu olamayacağını söyledi.

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Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulmaya devam edileceğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, “Bu çerçevede, Yavuz sondaj gemimizin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan açıklamaları da tamamıyla destekliyoruz” ifadelerini kullandı.





