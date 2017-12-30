Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı

Share7
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 7

 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan sekiz askerden birinin başvurusunun kabul edilmesi Ankara tarafından ‘darbecilere kucak açmak’ olarak nitelendi.

Fotoğraf: DHA

Sekiz asker darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçmış, Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ancak gözaltında tutulmalarına karar vermişti.

Reklam

Türkiye’nin iade talebi reddedilen askerler Yunanistan’a iltica talebinde bulunmuş, birininki kabul edilmişti.

Karar Ankara’yı öfkelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır.”

 

Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi

Türkiye’den askerleri iade etmeyen Yunanistan’a: Darbecileri koruyorsunuz

Yunanistan’a kaçan askerler Rusya ve Ukrayna’yı da düşünmüş

Yunanistan’a kaçan askerler: Yaşananları iPad’den öğrendik, laik Kemalistleriz

Türkiye’den askerleri iade etmeyen Yunanistan’a tepki: Darbecileri koruyan ülke

Yunanistan’ın iade etmediği sekiz asker için tutuklama kararı çıkarıldı


Share7
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 7

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...