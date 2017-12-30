Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan sekiz askerden birinin başvurusunun kabul edilmesi Ankara tarafından ‘darbecilere kucak açmak’ olarak nitelendi.

Sekiz asker darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçmış, Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ancak gözaltında tutulmalarına karar vermişti.

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Türkiye’nin iade talebi reddedilen askerler Yunanistan’a iltica talebinde bulunmuş, birininki kabul edilmişti.

Karar Ankara’yı öfkelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır.”