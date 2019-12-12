Dışişleri’nden ‘yaptırım onayı’na eleştiri: ABD ile ilişkilere zarar verir

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım içeren tasarıyı onaylayan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu kararını eleştirdi.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması istenen tasarı, komisyonda dün onaylanarak genel kurula gönderilmişti.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, ‘tasarının hangi saiklerle kabul edildiğinin bilindiği’ dile getirildi. Açıklamada “Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ‘Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler’in Türkiye’nin milli egemenliğe saygısızlığın yeni bir tezahürü olduğu dile getirildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir. Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.

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ABD Kongresi’ni, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.”