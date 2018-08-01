Dışişleri’nden ‘yaptırım kararı’na: Saldırgan tutumun karşılığı aynıyla verilecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin iki bakana aldığı yaptırım kararıyla ilgili “Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” dedi.

ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü pastör (rahip) Andrew Brunson’ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

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Yaptırımlarla iki bakanın başta ABD olmak üzere bazı ülkelere giriş ve çıkışları yasaklanacak. ABD’de bulunan mal varlıklarına el koyulabilecek. ABD’li kişi ve kurumların iki bakanla iş yapmasına da engel getirildi.

Dışişleri açıklamasının tamamı şöyle: “ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki sayın bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir.”