Dışişleri’nden Temsilciler Meclisi’ne kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ni, aldığı iki karar nedeniyle kınadı.

Fotoğraf: DHA

Temsilciler Meclisi’nde dünkü oylamalarda 1915’teki olaylar ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanınırken, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırıma tabi tutulması talebi onaylanmıştı.

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Bakanlık, her iki karar için de ayrı ayrı açıklamalar yayınlandı.

‘Ermeni Soykırımı’na dair açıklamada, ‘iç politika saikleriyle alınan kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı’ belirtildi.

Açıklamada ‘Barış Pınarı Harekatı’nı engelleyemeyerek hüsrana uğrayanların, Türkiye’den bu yolla intikam almaya çalıştığı’ kaydedildi.

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Bakanlık, karar için “ABD’deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘Bir yere varılamaz’

Yaptırıma dair açıklamada ise kararın Türkiye’nin üst düzey yetkililerini ve TSK’yı hedef aldığı belirtilerek bunun NATO çatısında sürdürülen müttefiklik ruhuna aykırı olduğu dile getirildi.

Temsilciler Meclisi’nin ‘şiddetle kınandığı’ aktarılan açıklamada şöyle dendi: “Son günlerde müttefik bir ülke ile terör örgütü arasındaki farkı dahi gözardı eden söylem ve eylemleriyle, terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir. ABD Kongresi’ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD Yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.”