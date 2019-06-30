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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri’nden sert açıklama: Libya’da altı Türk’ün alıkonulması haydutluk


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. REUTERS/Ümit Bektaş

Libya’nın doğusunda ayrı hükümet kuran General Halife Haftar’a sadık Doğu Libya Güçleri’nin Türk uçak ve gemilerini ‘düşman güç’ ilan edip Türk askeri birliklerine saldıracaklarını duyurmasının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bedeli ağır olur” dedi.


Akşam saatlerindeyse Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulduğunu ortaya koyan bir açıklama geldi. Açıklama şöyle:

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‘Meşru hedef haline gelir’

“Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.”

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