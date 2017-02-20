Dışişlerinden ‘Sabrımızın sınırı var’ diyen İran’a: Bölge politikalarını gözden geçir

Türk Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi’nin ‘sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğu’ yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda “İran, Suriye ve Irak’ı Şii yapmak istiyor. İran’ı bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz” demişti.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi de açıklamalara tepki göstererek, ‘sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğunu’ söylemişti.

‘İran sığınmacıları dahi savaş alanına sürüyor’

Kasımi’nin sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İran’ı ‘bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülke’ olarak tanımladı.

İran’ın bölgedeki gerginlik ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek ve anlamanın mümkün olmadığını ifade eden sözcü, İran’a kendisini eleştiren ülkeleri itham etmek yerine ‘yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi’ni tavsiye etti.

‘Büyük çelişki’

Müftüoğlu, şunları kaydetti: “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır.”