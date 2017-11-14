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Dışişlerinden ‘Rakka tahliyesi’ tepkisi: YPG’yle IŞİD’in işbirliğine örnek

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Türkiye, Rakka’daki IŞİD’lilerin tahliyesine izin verilmemesinin, PYD’yle IŞİD’in işbirliğinin yeni bir örneği olduğunu bildirdi.

BBC, yaklaşık 250 militanın ve ailelerinden oluşan binlerce kişinin 10 kamyon silah ve mühimmatla Rakka’dan ayrılmalarına izin verildiğini ortaya çıkarmıştı.

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ABD de tahliyeyi adım adım izlediklerini belirtirken IŞİD militanının konvoyunu takip ederek vurmaya hazır vaziyette beklediklerini kaydetmişti.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’yi suçlar bir tonda açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ’la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir.

Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG’nin Suriye’deki amacı DEAŞ’e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir.

Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.

DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden de esef duyulmuştur.”

ABD, Rakka’daki IŞİD’lilerin tahliyesini adım adım izlemiş

BBC araştırdı: IŞİD’lilerin 10 kamyon silahla Rakka’dan ayrılmasına izin verilmiş


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