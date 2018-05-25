Dışişleri’nden Menbiç açıklaması: Yol haritasının ana hatları belirlendi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir” dendi.

Bugünkü Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu’nun Ankara’da toplanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara’da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu’nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran’da biraraya gelecektir.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından YPG’ye bağlı güçlerin bölgeden sürülmesinden sonra, birçok kez Menbiç’in de hedef alınabileceğini söylemişti.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘yol haritasının uygulanması’ durumunda YPG’nin Menbiç’ten çekileceğini söylemişti.

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Daha sonra, YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri, Türkiye’nin Menbiç bölgesine yönelik operasyon düzenleyeceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD’nin bu bölgede askeri üs kurduğunu belirtmişti.