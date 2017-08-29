Dışişleri’nden Kerkük’ün referanduma katılmasına: Hatalar zincirine son halka

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Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi’nin Kuzey Irak’ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna katılma kararına tepki gösterdi.

Bakanlık, bağımsızlık referandumunun zaten yanlış bir karar olduğunu savunarak, Kerkük İl Meclisi’nin referanduma katılma kararının hatalar zincirine yeni bir halka eklediğini kaydetti.

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Yazılı açıklamada şöyle dendi: “Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken, bugün (29 Ağustos) KVM’nin Kerkük’ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası’nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir. KVM’nin kabul edilmesi mümkün olmayan sözkonusu kararı, Kerkük’ün asli unsurları olan Türkmen ve Arap gruplar tarafından boykot edilmiştir. Bu vesileyle, Bağdat İdari Mahkemesi’nin 17 Ağustos 2017 tarihinde KVM’nin ve IKBY’nin statüsü tartışmalı bölgelerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisinin bulunmadığına hükmettiğini hatırlatırız.”

Dışişleri referandum kararını ‘tehlikeli harekat tarzı’ olarak nitelendirerek, bağımsızlık referandumu yapılmasının IKBY ve Irak’a hizmet etmeyeceğini belirtti.