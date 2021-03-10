Dışişleri’nden KBY’ye ‘Papa pulu’ tepkisi: Vahim hata derhal düzeltilmeli

Dışişleri Bakanlığı, Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis adına Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) hazırladığı hatıra puluna tepki gösterdi.

KBY’li yöneticiler, Papa’ya (en sağda) pulları göstermişti. (Fotoğraf: AA)

Papa Francis, Irak ziyareti kapsamında Erbil kentinde eski KBY başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani’yle de bir araya gelmişti.

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Papa için bastırılması planlanan hatıra pullarının birinde, Türkiye’nin bazı kentlerini de için alan bir harita görseli yer almıştı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, ‘bazı haddini bilmez KBY yöneticileri’nin, ziyareti Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ‘ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltendiği’ kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.”