Dışişleri’nden Kanada’nın ‘İHA’ kararına tepki: Çifte standartlı yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı, “Bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz” ifadeleriyle Kanada’nın ‘İHA’ kararına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Baykar (Temsili)

Kanada, Türkiye’ye bazı insansız hava aracı ekipmanlarının satışını askıya almış, ekipmanın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’la savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıklamıştı.

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Bakanlık, Kanada’nın kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kanada’nın ‘çifte standartlı bir yaklaşım’ gösterdiği savunuldu.

“Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kanada’nın özellikle Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, Türkiye’ye yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkardığını ve ‘işbirliğinden uzak bir tutum’ sergilediğine dikkati çekildi.

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Kanada’nın kararı silahlanma karşıtı Kanadalı örgüt Project Ploughshares’in gözlemine dayanıyor.

Örgüt Azerbaycan tarafından yayınlanan hava saldırıları görüntülerine dayanarak çatışmada kullanılan insansız hava araçlarının L3Harris Technologies şirketinin Kanada’daki birimi olan L3Harris Wescam tarafından üretildiğini tespit etmişti.