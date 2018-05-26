Dışişleri’nden HDP’ye miting izni veren Almanya’ya tepki: İkiyüzlü yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Köln kentindeki HDP mitingine izin vermesine tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında bunun çifte standart olduğu vurgulanarak, ‘ikiyüzlü yaklaşımın şiddetle kınandığı’ belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada şu şekilde: “Almanya üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar almıştı. Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükümet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti. Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır.”

Almanya olmayınca Bosna Hersek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından akıllara ilk olarak Almanya gelmiş, ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söylemişti.

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Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Almanya’da kampanya düzenlemeyi planlamadığını bildirmişti. Erdoğan da Avrupa’daki toplantısını 20 Mayıs’ta Bosna Hersek’te yapmıştı.

Diğer yandan, HDP’nin Almanya’nın Köln kentinde miting yapmasına izin verildi.

HDP mitingi şu şekilde duyurdu: