Dışişlerinden ‘Hayır’ diyen İsviçre gazetesine kınama: Basın özgürlüğüyle alakası olamaz

Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Türk vatandaşlarına Türkçe seslenerek referandumda ‘Hayır’ oyu verme çağrısında bulunan İsviçre gazetesi Blick’in manşetini kınarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkilerinin ‘diktatoryal’ bir seviyeye çıkacağına dair ifadeleri “Basın özgürlüğüyle de, gazetecilikle de hiçbir alakası olamaz” diye değerlendirdi.

Blick bugünkü manşetinde, ‘Erdoğan’ın diktatörlüğüne HAYIR oyu kullanın’ demişti.

‘İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler’ diye başlanan çağrı mesajında, 16 Nisan’da yapılacak, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkilerinin ‘diktatöryal’ bir seviyeye çıkabileceğine dikkat çekilmişti.

‘Belli çevrelerin hasmane tutumunun etkisi’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, haberin güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu ithamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değildir. Ülkemizde demokratik ve şeffaf bir süreç çerçevesinde gerçekleştirilecek referandum hakkında bu derece taraflı ve ön yargılı bir tutum benimsenmesinin, vatandaşlarımıza açıkça belirli bir yönde oy verme çağrısında bulunulmasının, ayrıca bir ülkenin halkının büyük desteğini alarak seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik hakaretamiz sıfatlar kullanılmasının basın özgürlüğüyle de, gazetecilikle de hiçbir alakası olamaz.”

Haberdeki ‘Hayır’ çağrısının iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını kaydeden sözcü açıklamasını belirten sözcü, açıklamasını şöyle bitirdi: “Bu iddiaları dile getiren çevrelerin Türkiye ve referandum süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, belli çevrelerin hasmane tutumunun etkisinde kaldıkları görülmektedir.”