Dışişleri’nden Fransa’ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, ‘sarı yelekliler’ eylemlerinin yaşandığı Fransa’ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto amacıyla 17 Kasım’da başlayan ve katılım oranı gün geçtikçe artan ‘sarı yelekliler’ eyleminde bugüne kadar iki kişi hayatını kaybetmiş, 158’i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralanmış, 1081 kişi gözaltına alınmış ve dokuz eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Türk vatandaşlarının olayların gelişimiyle ilgili yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve Fransız makamları ile Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nin ve Fransa’daki başkonsoloslukların yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda bulunduğunun vurgulandığı duyuruda, vatandaşların ihtiyaç halinde konsolosluk çağrı merkezine başvurmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Duyuruda, 24 saat hizmet veren konsolosluk çağrı merkezine Fransa’dan ‘+33 180 146335’, Türkiye’den ise ‘+90312 292 29 29’ telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı’nın duyurusu şu şekilde:

“Bugüne dek cereyan eden olaylarda, Fransa’nın farklı şehirlerinde, şehirler arası yolların trafiğe kapatılması, barikatlar oluşturulması, otoyol gişelerinin işgali, son olarak 1 Aralık günü Paris’te şehrin en işlek caddelerinde yürüyüş, barikat kurma, araba yakma ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya varan eylemler yeniden yaşanmıştır. Üçüncü haftasına giren eylemlerin bugüne kadarki bilançosuna göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 850’den fazla kişi yaralanmıştır. Yaralananlar arasında yaklaşık 150 güvenlik mensubu bulunmaktadır.

17 Kasım’dan bu yana devam eden ve şiddet dozu artmakta olan sokak eylemleri nedeniyle, Fransa’da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Yine mevcut koşullarda, otoyol ve şehirler arası yollarda yapılan yol kapama eylemlerini dikkate alarak tedbirli davranmaları önerilmektedir.”