Dışişleri’nden DSG heyetini ağırlayan Macron’a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, PYD’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) heyetini kabul etmesini kınadı.

Fotoğraf: DHA

Macron, bugün Paris’te Elysée Sarayı’nda DSG heyeti ile görüşmüştü.

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Görüşmeye DSG adına ‘Kuzey ve Doğu Suriye Federasyonu’ Eş Başkanı Ebid Hemid Mehbaş, YPG temsilcisi Nesrin Abdullah ve PYD Fransa Temsilcisi Halid İsa katılmıştı.

Aksoy bu görüşmeye ilişkin yazı açıklamasında, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır” dedi.

Sözcü Aksoy şöyle devam etti: “Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz.”

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Emmanuel Macron Mart 2018’de de makamında bir DSG heyetini kabul etmiş ve IŞİD’le mücadelede kendilerine Fransa’nın desteği konusunda güvence vermişti.