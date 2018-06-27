Dışişlerinden ‘değişim isteyen’ AB’ye: Adil ve tutarlı değiller

Dışişleri Bakanlığı, ‘Türkiye’de temel bir değişim’ isteyen Avrupa Birliği’yi (AB) ‘ikiyüzlü ve tutarsız’ olmakla suçladı.

AB dışişleri bakanlarının katıldığı AB Genel İşler Konseyi dün toplanmıştı.

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Toplantıda, AB’nin Türkiye ile gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı alınmış, yapılan duyuruda da tam üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’de temel bir değişim olması gerektiği ifade edilmişti.

Türkiye’den suçlama

AB’nin açıklamasına Türkiye’den tepki gecikmedi.

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Dışişleri Bakanlığı, toplantıda alınan kararın, AB’nin Türkiye’ye yönelik ‘önyargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıttığı’ kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, ‘AB Genişlemesi’ bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB’nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir. AB’nin, Türkiye’ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB’nin söz konusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır.”