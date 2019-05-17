Dışişleri’nden Avusturya’nın ‘başörtüsü yasağı’na tepki: Kaygı verici

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesine tepki gösterilerek, “Kanun tasarısının kabul edilmesi, özgürlükler alanında söz konusu ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olmuştur” denildi.

Fotoğraf: DHA

Muhalefetin neredeyse tamamının karşı çıktığı yasa iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağ Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) desteğiyle kabul edilmişti.

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Açıklamada, Avusturya’da kabul edilen yasanın, Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ‘ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın son örneği’ olduğu savunuldu.

Uygulamanın ‘kabul edilemez’ olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer alması dikkat çekicidir.”