Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dışişlerinden Atilla’ya ceza verilmesine tepki: Süreç kurgudan ibaret

 

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınmış ve dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu.

Reklam

New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti.

Savcılık, cezaların ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’‘ABD bankalarını dolandırmak’‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’ ve ‘kara para aklama suçuna iştirak’tan verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Reklam

Mahkeme, bugünkü karar duruşmasında da Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti.

‘Kurgudan ibaret’

Dışişleri Bakanlığı, karara yazılı açıklamayla tepki gösterdi: “New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır. Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir.”

Eski Halkbank yöneticisi Atilla’ya 32 ay hapis cezası

Erdoğan: Hakan Atilla’yı suçlu ilan etmek Türkiye’yi suçlu ilan etmektir

Bir kez daha: Hakan Atilla’nın karar duruşması 16 Mayıs’a ertelendi

‘Atilla davası’nda başsavcıdan yanıt: Bağış, Çağlayan ve Halkbank maddi çıkar sağladı

Karar aşamasında: ‘Atilla davası’nda son duruşmayı erteleyen yargıçtan yeni sorular

Gerekçe uyuşmazlık: Hakan Atilla’nın karar duruşması 7 Mayıs’a ertelendi

Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’ya 15 yıl hapis talebi

46 ila 57 ay hapis öngörülüyor: Atilla, ABD’li yargıçtan ‘insaflı olmasını’ istedi

Halkbank’tan ‘ABD ile işbirliği’ açıklaması: İnceleme çalışmaları uzun sürmeyecek

ABD’den Halkbank için inceleme talebi geldi: ‘Banka işbirliği ve iletişim içinde’

Şimşek ‘Halkbank konusu’nu açtı: ABD farklı boyutlara çekerse cevabı farklı olur

Yargıç, Sarraf ve Atilla’ya sordu: Türk ve ABD’li yetkililerle ne konuştunuz?

Hükümet ‘borca girmiyor’: Halkbank’a ceza gelirse Halkbank öder

Bozdağ’a göre ‘Atilla kararı’: CIA, FBI ve ABD yargısının FETÖ’yle işbirliğinin ispatı

Dışişleri, ‘Atilla kararı’nı ‘FETÖ’ye yordu: Deliller sahte, dış kurgu

‘Atilla savcısı’ dünyaya mesaj verdi: ABD yaptırımı delen sonuca katlanır

‘Atilla kararı’na hükümetten ilk yorum: Ekonomiyi ve Halkbank’ı etkilemez

Jüri kararı: Atilla ‘kara para aklama’ hariç suçlu

CHP’li Aksünger’in öngörüleri: Atilla’ya en az beş yıl, Halkbank’a 10 milyar dolar ceza

ABD kulisi: Türkiye’ye dört yaptırım paketi masada, ‘teröre destek’ de var

Erdoğan: Hakan Atilla’nın suçu olmadığını jürinin gördüğünü zannediyorum

‘Bizi ilgilendirmez’den ‘tezgah’a: ‘Sarraf davası’nda Erdoğan’ın söylemi nasıl değişti

‘Sarraf davası’na beş kala Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahını ABD’de kurdular

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...