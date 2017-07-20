Dışişleri’nden Almanya’ya tepki: Diplomatik nezaketsizlik

Ankara, aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı insan hakları savunucusunun tutuklanmasının ardından Türkiye’ye nota veren Berlin’e tepki gösterdi.
Almanya, vatandaşına yöneltilen terör örgütüne üyelik suçunun ‘absürd’ olduğunu ifade ederken, Türkiye’ye nota vermişti.
Açıklamada AB’nin mülteci akınını durdurması karşılığında Türkiye’ye vadettiği 3 milyar avronun gözden geçirilebileceği de belirtilmişti.
Almanya’dan gelen açıklamaya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Alman sözcülerinin açıklamaları diplomatik nezaketsizlik. Ülkemizde hiçbir organ yargıya emir veremez” ifadelerini kullandı.