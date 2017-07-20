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Dışişleri’nden Almanya’ya tepki: Diplomatik nezaketsizlik

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Ankara, aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı insan hakları savunucusunun tutuklanmasının ardından Türkiye’ye nota veren Berlin’e tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya, vatandaşına yöneltilen terör örgütüne üyelik suçunun ‘absürd’ olduğunu ifade ederken, Türkiye’ye nota vermişti.

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Açıklamada AB’nin mülteci akınını durdurması karşılığında Türkiye’ye vadettiği 3 milyar avronun gözden geçirilebileceği de belirtilmişti.

Almanya’dan gelen açıklamaya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Alman sözcülerinin açıklamaları diplomatik nezaketsizlik. Ülkemizde hiçbir organ yargıya emir veremez” ifadelerini kullandı.

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