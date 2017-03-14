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Dışişleri’nden AB’ye tepki: Açıklama basiretsiz, bizim için değer taşımıyor

 

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile Hollanda arasındaki krize yönelik yaptığı açıklamayı ‘basiretsiz’ diye niteleyerek, bir değer taşımadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

AB açıklamasında, gerilimin tırmandırılmaması çağrısında bulunulurken, toplantı ve mitinglere yönelik düzenlemelerin üye ülkelere bırakıldığı belirtilerek Hollanda’ya herhangi bir eleştiri getirilmemişti. AB, Türkiye’ye ise abartılı ifade ve hamlelerden kaçınma tavsiyesinde bulunurken, meselelerin ancak diyalogla çözülebileceğini hatırlatmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “AB’nin korumacı bir tavırla üye ülke dayanışması arkasına saklanması ve insan hakları ile Avrupa değerlerini açıkça ihlal eden Hollanda’nın arkasında durması son derece vahimdir. AB’nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘AB, objektiflikten uzak biçimde hareket etti’

AB’nin açıklamasında Hollanda yerine Türkiye’ye yönelmesinin yabancı düşmanlığı ve Türk karşıtlığına prim verdiği görüşünü dile getiren bakanlık, darbe girişimi ve PKK saldırılarını hatırlattı: “AB, gerek Anayasal düzenimizi ve demokrasimizi hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminden gerek AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK saldırılarından sonra yaptığı açıklamalarda olduğu gibi yine objektiflikten uzak ve gelişmeleri tam manasıyla değerlendirmeden hareket etmiştir.”

‘AB, Türkiye’nin siyasetini görmezden gelmeyi tercih etti’

Hollanda’nın insan hakları ve Avrupa değerlerini açıkça ihlal ettiğini belirten bakanlık, “AB’li muhataplarımız demokratik değerleri, temel hak ve özgürlükleri ancak seçici olarak uygulamakta ve sorunların çözümü için diyalog kanallarını tavsiye ederken, ülkemizin ciddi bir yaklaşımla Hollanda’nın aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediği siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, AB’nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır” ifadelerini kullandı.

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