Dışişlerinden ABD’ye: Yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde sonuç elde edemezsiniz

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini bildirdi.

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılık bulmamasının ardından Ankara ile Washington arasındaki gerilim zirveye tırmanmıştı.

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Türk ile Amerikan heyetlerinin görüşmelerinde anlaşmaya varılamamış, ABD’nin içişleri ve adalet bakanlarına uyguladığı yaptırımların yanı sıra ek yaptırım uygulayacağı da belirtilmişti.

“Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil” diyen ABD Başkanı Donald Trump, alüminyum vergisinin yüzde 20’ye, çelik vergisinin ise yüzde 50’ye çıkarıldığını ifade etmişti.

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‘Bir şey elde edemezsiniz’

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump’ın açıklamasına soru üzerine yanıt verdi.

Aksoy, Trump’ın Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe saydığını, ek vergi kararının devlet ciddiyetiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Sözcü, “ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir” dedi.

‘Karşılık verilecek’

Aksoy, ‘Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verileceğini’ dile getirerek “Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır” diye konuştu.