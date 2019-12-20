Dışişleri’nden ABD’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Müttefiklik kavramının içi boşalıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ‘Tahsisatlar Yasa Tasarıları’nın ABD Kongresi’nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu’ belirterek kınadı.

Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklayan, S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan ABD’nin 2020 savunma bütçesi tasarısı, Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da ‘ezici çoğunlukla’ kabul edilmişti.

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‘Bu girişimler ABD’nin kendi menfaatlerine zarar veriyor’

Aksoy şunları söyledi: “ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD’li kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının ‘müttefiklik‘ kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir.

F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir.”



