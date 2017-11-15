Dışişlerinden ABD’ye Sarraf notası: Durumu hakkında bilgi istendi

Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Rıza Sarraf konusunda ABD’ye nota verdi.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Rıza Sarraf konusunda ABD’ye nota verdi.
Ayrıntılar gelecek…
MHP’deki grup başkanvekilliğinden istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, resmi temaslar için Rusya ve Kuveyt’in ardından Katar’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağında yer aldı.
İzmit’te özel ders verdiği erkek öğrencisini üç yıl boyunca istismar ettiği iddia edilen öğretmen gözaltında.
Kayseri’de eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan erkek, ikinci yargılamada da indirimsiz aynı cezayı aldı.
CHP, 1938’de idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını Tunceli’deki etkinlikle andı.
IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde, üzerinde AKP’li Konya büyükşehir belediyesin logosunun bulunduğu iş makinesinin görüntülendiği bir video yayınladı.