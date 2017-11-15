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Yaramazlara biraz batar!

   
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Dışişlerinden ABD’ye Sarraf notası: Durumu hakkında bilgi istendi

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Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Rıza Sarraf konusunda ABD’ye nota verdi.

Ayrıntılar gelecek… 

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