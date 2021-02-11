Dışişleri’nden ABD’ye ‘Kavala’ cevabı: Hiçbir devlet Türk mahkemelerine emir veremez

Dışişleri Bakanlığı, 1199 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen ABD’ye tepki gösterdi.

Fotoğraf: osmankavala.org

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasında, Kavala davasının ve tutukluluğa devam kararının ‘hukukun üstünlüğü ve demokrasiyle bağdaşmadığı’ belirtilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy imzalı açıklamada, ABD’nin daha önce de benzer talepte bulunduğunu, buna cevap verildiğini anımsatarak “İkinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz” dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır.

AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

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Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.”