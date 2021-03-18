Dışişleri’nden ABD’ye HDP tepkisi: Herkes AYM kararını beklemeli

Dışişleri Bakanlığı, HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreç ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘kaygı verici’ olduğu yönünde mesaj veren ABD Dışişleri Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, gelişmelerin yakından izlendiği ifade edilerek, hükümet ifade özgürlüğüne ve uluslararası yükümlülüklere saygı duymaya çağrıldı.

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Açıklamada, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ‘kaygı verici’ bulunurken, HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreç için ‘Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak’ ve ‘Türk demokrasisinin altını oymak’ nitelendirmeleri yapıldı.

‘AYM beklenmeli’

Türk Dışişleri bugünkü yazılı açıklamasında, HDP’nin kapatılması ile ilgili başlayan dava sürecinde herkesin Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararı beklemek durumunda olduğunu ve devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmanın hukuka müdahale olduğunu kaydetti.

Açıklamada “Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz” dendi.

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‘Hukuk devleti ilkesi…’

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, sözkonusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.”