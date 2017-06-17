Dışişlerinden ABD’nin ‘güvenlik uyarısı’ için açıklama: Somut istihbarata dayanmıyor

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunun Mecidiyeköy çevresi için güvenlik uyarısı yapmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, uyarının somut bir istihbarata dayanmadığını bildirdi.

Başkonsolosluğun söz konusu uyarısı ise şöyleydi: “ABD vatandaşlarını, olası bir terör tehdidine karşı Mecidiyeköy’de, özel olarak Ağaoğlu Sokak’taki artan Türk güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmek isteriz. Şu aşamada konsolosluk, terör tehdidiyle ilgili yeni bilgilere sahip değil ancak ABD vatandaşlarına 28 Mart’ta yayınlanan seyahat uyarısının hala geçerli olduğunu hatırlatırız. Bölgede yaşayan ABD’liler daha dikkatli olmalılar.”

‘Somut istihbarata istinaden değil’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu, İstanbul/Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır” dedi.