Dışişlerinden ABD’nin El Kaide suçlamasına tepki: Provokatif ifadeler protesto edildi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin IŞİD’le mücadele özel temsilcisinin El Kaide unsurlarının Suriye’ye geçişinden ‘isim vermeden’ Türkiye’yi sorumlu tuttuğu sözlerini protesto etti.

Temsilci Brett McGurk, Türkiye sınırında İdlib’de bir El Kaide yapılanmasından bahsederek “Bu konuyu elbette Türklerle çok yakından görüşeceğiz” demişti.

Reklam

AA’nın haberine göre bakanlık sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye’nin ifadeleri protesto ettiğini bildirdi: “ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, İdlib’teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir. İlaveten, terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye’de terörist örgüt PYD/YPG’nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır.”

Sözcü, tepkinin Washington büyükelçiliği tarafından da ABD makamları nezdinde yineleneceğini belirtti.