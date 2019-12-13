Dışişleri’nden ABD’nin ‘1915 kararı’na: Bağlayıcılığı ve geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak kabul kabul etmesini içeren tasarıyı onaylamasını kınadı.

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde Senato’nun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nden 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Daha önce Senato’da oylanması engellenen yasa, dün kabul edildi. Tasarının yasalaşması için başkan Donald Trump’ın imzası gerekiyor.

Reklam

Bakanlığı yazılı açıklamasında, kararın ‘her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksun’ olduğu belirtilerek bağlayıcılığı ve geçerliliğinin bulunmadığını ifade etti.

“Senato’nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir” denen açıklamada, ‘tarihi siyasi amaçları için kullananların, gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacağı’ dile getirildi.

Bakanlık şunları kaydetti: “Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür. Türkiye’nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir.”