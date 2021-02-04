Dışişleri’nden AB ve ABD’ye Boğaziçi çıkışı: Söz konusu çevreleri uyarıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına polis müdahalesine ilişkin yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasında “Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir” dendi.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı yaklaşık bir aydır devam eden eylemlere polis müdahale etmiş, 200’ün üstünde kişi gözaltına alınmıştı.

Protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturma başlatılmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kapsamda öğrencilerin gözaltına alınmasını “4 LGBT sapkını gözaltına alındı” diye duyurmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında “LGBT… Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Türkiye terörle mücadele ederken teröristlerin yanında yer almasalar yeter” demişti.

AB ve ABD sözcülerin öğrencilere polis müdahalesinden ‘endişe duyulduğunu’ belirtmiş, cinsel azınlıklara yöneltilen söylemi kınamıştı.

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Bakanlığın yazılı açıklamasında, güvenlik güçlerinin, bugüne kadar her olayda olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasa dışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yasa dışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz” dendi.

Türkiye’nin bu olaylarla ‘hukuk çerçevesinde mücadele ettiği’ ifade edildi. Türkiye’ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara ‘aynaya bakmaları’ tavsiye edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruma konusundaki iradesini, son dönemde hükümet yetkililerince dillendirilen reform adımlarıyla gösterdiği vurgulandı.